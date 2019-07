Straniero in fuga su auto rubata spezza braccio a poliziotto

Milano – “Questa mattina, a Milano, un equipaggio motomontato intercetta una vettura rubata con quattro stranieri a bordo e nasce un inseguimento al quale si unisce la Volante. Quest’ultima viene violentemente speronata dalla vettura in via Bagarotti e buttata fuoristrada. I quattro scappano a piedi ma vengono presi dopo varie collutazioni. Uno di questi fugge in un boschetto e viene raggiunto da un Ispettore, ingaggiando una violenta colluttazione al termine della quale lo straniero gli rompe il metacarpo della mano destra. Per l’Ispettore (foto) la prognosi è di 30/35 giorni, mentre tre colleghi 3gg. ed un altro 4 gg. per traumi vari.”

Lo scrive Stefano Paoloni (SAP) su Facebook