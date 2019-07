Presunto assassino bendato, Orfini (Pd): ”combattere la barbarie”

Scrive Matteo Orfini su Facebook:”L’uomo accusato dell’omicidio del giovane carabiniere viene fotografato bendato e ammanettato dentro una caserma. La foto viene diffusa, non si sa bene da chi.

Il comandante generale dell’arma dei Carabinieri si indigna, prende le distanze da quella foto e da quelle modalità medievali e avvia una indagine interna: “Si tratta di un episodio inaccettabile e come tale deve essere trattato“.

Il partito del ministro dell’interno invece aizza la solita gazzarra social per dire che va bene cosi. Lo fa tramite il profilo ufficiale della Lega, ma anche con le parole di suoi ministri e sottosegretari.

Dobbiamo ringraziare l’Arma dei Carabinieri e il suo comandante per aver avviato subito una indagine interna e per aver ricordato in un momento difficilissimo per loro e per il paese cosa sia lo stato di diritto. E per non aver lasciato che l’odio travolgesse i valori costituzionali.