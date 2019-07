Il prof Rinaldi smonta le menzogne sui ”porti sicuri”

“Il problema dei migranti va affrontato in una maniera molto più ampia. Ci sono tantissimi italiani che stanno andando in vacanza in Tunisia. Pensionati. Per loro il porto è sicuro. Per quanto riguarda l’approdo dei migranti non è sicuro”.

Antonio Maria Rinaldi è un fiume in piena a Stasera Italia. Ribatte la conduttrice della trasmissione Federica Gentili: “In Tunisia non può essere richiesto l’asilo”. “Benissimo, allora che ci sta a fare l’Europa se non per prendere accordi?”, replica l’economista, “si fanno gli accordi per prendere l’olio? E allora si fanno gli accordi anche per prendere i migranti”. Applausi: Rinaldi smaschera le balle della sinistra ed è difficile contraddirlo.