Partigiani contro la cripta di Mussolini

Dopo la solidarietà al sindaco di Bibbiano, Carletti (Pd), i partigiani si dedicano a contrastare l’apertura della cripta della Mussolini.

BOLOGNA, 26 LUG – Domenica, alla vigilia dell’anniversario della nascita di Benito Mussolini, riaprirà nel cimitero di Predappio (Forlì-Cesena) la cripta dove è sepolto il duce. Dal 2017, infatti, la cripta, su decisione dei familiari, non è più aperta in modo permanente, ma solo per le ricorrenze. Per questo per domenica nel paese della collina forlivese, ci si attende un ennesimo raduno di nostalgici che, in ogni occasione, provoca polemiche.