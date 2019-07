Carabiniere ucciso, Coisp: “Sconfitta per Stato e cittadini”

Carabiniere accoltellato, COISP (PS): Far West, oggi sconfitta per stato e cittadini

“Siamo, soprattutto a Roma, in una condizione da far west. E’ inaccettabile che un Carabiniere debba morire a 35 anni nello svolgimento del proprio lavoro per mano di due criminali intenti a commettere un furto. Ci sembra di rivivere quanto accaduto pochi giorni fa a Tor Bella Monaca, quando solo per miracolo il nostro collega è riuscito a salvarsi da una coltellata.

Siamo profondamente vicini ai familiari e a tutta l’Arma dei Carabinieri che oggi hanno perso un un leale servitore dello Stato” così in una nota Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, sindacato di Polizia.