Dl sicurezza, stretta sul burqa: la sinistra vota contro

“Sono molto soddisfatto dell’accoglimento in aula dell’odg con cui la Lega invita il governo a stringere le maglie dei controlli nei confronti di chi gira con il volto coperto, pensiamo soprattutto a contesti sensibili come aeroporti, stazioni, scuole e ospedali”. Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato Lega e primo firmatario dell’odg.

“Sono molto contento dell’ accoglimento dell’odg – ha continuato Zoffili -che, insieme alla sicurezza, spero possa rappresentare un argine contro tendenze religiose improntate al fanatismo, all’oscurantismo più retrivo spesso esercitato sulla pelle delle donne. Dispiace quindi notare come la sinistra, che pure dovrebbe trovare nella parità di genere e nell’emancipazione personale uno dei punti fondanti del suo pensiero, oggi non lo abbia condiviso schierandosi di fatto a difesa del burqa voltando le spalle alla sua stessa storia”.







“Eppure è proprio per difendere il sacro valore della libertà che l’applicazione della normativa vigente (che già vieta l’occultamento del viso) e del nostro ordine del giorno, non può ovviamente prescindere dal contesto. Rassicuro in questo senso chi a sinistra diffonde fake news e teme l’abolizione del carnevale di non darsi pensiero. Il carnevale ci sarà, il loro peraltro sembra non finire mai, anche nonostante la quaresima di voti”, conclude il deputato leghista. (AdnKronos)