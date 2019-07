Tribunale minori Bologna prende le distanze dai servizi sociali di Reggio Emilia

Condividi

Messe in discussione le varie relazioni che hanno determinato l’allontanamento di una bimba di due anni, tra l’altro con un blitz dalla violenza inaudita. –

REGGIO EMILIA (23 luglio 2019). Agghiacciante: non c’è altro commento possibile nel guardare le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate a casa della mamma Stefania, che hanno immortalato il modo “barbaro” con cui, con una scusa, i Servizi sociali le hanno sottratto la figlia di due anni mentre dormiva nella sua culla. Un blitz mascherato da intervento animalista, che ha distratto i genitori quel tanto che è bastato a una mezza dozzina di persone, comprese le assistenti sociali, per entrare in casa di nascosto, salire in camera della bimba e, portandola in braccio a penzoloni come un sacco, caricarla in un’auto per portarla chissà dove. Se non ci fossero state quelle telecamere, questa donna sarebbe una delle tante madri costretta a difendersi dagli immotivati allontanamenti commessi dai Servizi sociali del Polo Est di Reggio Emilia.