Roma, violenta rissa tra stranieri sul bus: paura tra i passeggeri

Paura sul bus notturno N1. Come documenta questo video de Il Messaggero, per cause ignote, due stranieri sono venuti alle mani, tra i passeggeri presi dal panico. Alcuni li pregavano di smettere, mentre uno dei due colpiva l’altro alla testa. Il video, raccolto dal canale Welcome to Favelas, è stato girato con il cellulare da un utente del mezzo.