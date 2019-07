Anticorruzione, Cantone lascia: ”mio lavoro apprezzato da Commissione UE, Fmi e Ocse”

Condividi

Raffaele Cantone ha deciso di lasciare l’Autorità anticorruzione e “tornare a frae il magistrato”. Lo ha annunciato lo stesso presidente dell’Anac con una nota pubblicata sul sito dell’authority

“Dopo oltre cinque anni, sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo ruolo” scrive. “Sono entrato in magistratura nel 1991 quando avevo ventotto anni, tanti quanti ne sono passati da allora a oggi. In pratica ho trascorso metà della vita indossando la toga, divenuta nel tempo una seconda pelle. Ho sempre considerato la magistratura la mia casa, che mi ha consentito di vivere esperienze straordinarie dal punto di vista umano e professionale, a cominciare dal periodo alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.Per queste ragioni ho ritenuto fin dall’inizio il mandato di Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione una parentesi, per quanto prestigiosa ed entusiasmante”.