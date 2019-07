UE, Sassoli (Pd): ”inchiesta sulle interferenze russe”

Far ripartire il cantiere dell’integrazione europea con una riforma della governance Ue per chiedere più poteri democratici; e difendere il progetto europeo con un’inchiesta sulle ingerenze esterne, Russia in primo luogo. In un’intervista a La Stampa, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli spiega: “Ci siamo ripresi il cantiere europeo”.

Sassoli prevede una “legislatura politica e pragmatica”, obbligata a dare “risposte concrete ai problemi della solidarietà, all’immigrazione, alla coesione sociale, allo stato di diritto”. Partendo dal voto che ha registrato la vittoria europeista: “Pensavano di spaccare l’Europa e invece l’Europa ha spaccato i loro governi e il loro fronte. Immagino una legislatura molto politica, vincolata alle indicazioni avute il 26 maggio da chi ci ha incoraggiato a scommettere su un’Europa piu’ unita. E’ una stagione entusiasmante. Possiamo entrare in un mondo nuovo e permettere agli europei d’essere protagonisti della globalizzazione. Non siamo affatto ‘alle solite’, come dice qualcuno. I cittadini chiedono un cambiamento, è un mandato che non si puo’ tradire. Il dibattito si è spostato. Questo non è un avvio burocratico di legislatura. Il voto ha fatto nascere un patto politico che farà bene alla costruzione europea”.