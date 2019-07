Migranti, 49 tunisini sbarcano a Lampedusa

Condividi

LAMPEDUSA – Non si fermano gli sbarchi fantasma a Lampedusa. Due quelli registrati nelle ultime ore con barchini che sono giunti in autonomia nell’isola. Intorno a mezzanotte sono arrivati in cinque, questa mattina in 44, a bordo di una imbarcazione soccorsa a largo dell’isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Sono per lo più tunisini e saranno portati al centro di accoglienza di contrada Imbriacola.