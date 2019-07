Conti pubblici, Savona: “non abbiamo delegato il potere a Von der Leyen”

Condividi

“Questa frase non mi piace, io non mi faccio disturbare da queste affermazioni”. Cosi’ il presidente della Consob Paolo Savona ai microfoni di Radio 24, a proposito del riferimento della neopresidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che si e’ detta pronta a “monitorare molto da vicino la situazione in Italia”.

Secondo Savona “La presidente della Commissione Ue non dovrebbe dire che sta monitorando i nostri conti come se noi avessimo delegato il nostro potere“, poiche’ “siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale“. A suo dire le affermazioni di Von der Leyen sono “politiche” e servono per “dare una risposta a quelli che in Europa pensano che il problema dei conti pubblici italiani sia un problema dell’Europa, mentre dovrebbero considerare l’Italia una risorsa“.