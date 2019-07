Presunti fondi russi, Merkel: all’Italia tocca dare un chiarimento

Condividi

Sull’affaire dei presunti fondi russi alla Lega interviene oggi anche Angela Merkel: ‘Un chiarimento tocca all’Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda’. Anche perché ammette la cancelliera, il metodo della Russia, “solleva questioni. Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della Russia è motivo di preoccupazione”.

In ogni caso, sottolinea ancora, le relazioni con la Russia sono “positive e ci impegniamo per mantenerle tali, ma la realtà -chiosa- non sempre è come uno si augura che sia…”.