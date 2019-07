Mafia, DIA: Milano tra droga, prostituzione e criminalità cinese

Condividi

Mafia, DIA: Milano tra prostituzione cinese e criminalità organizzata. Un fenomeno ampliato sia territorialmente sia culturalmente. Così è descritta la prostituzione cinese a Milano nell’ultima relazione semestrale della Dia, la Direzione investigativa antimafia, riferita al periodo luglio-dicembre 2018.

Secondo il rapporto, per quanto riguarda le attività illegali portate avanti dalla comunità cinese in città, mentre lo spaccio di stupefacenti (soprattutto di ‘shaboo’) viene praticato da pregiudicati e minorenni secondo consuete modalità operative, il fenomeno della prostituzione cinese sta evolvendo. “Il meretricio – si legge nella relazione della Dia – sembra non essere più circoscritto solo in casa o all’interno di ‘centri massaggi’ a favore di una clientela principalmente cinese, ma si estende a un mercato più vasto, secondo nuovi modelli operativi basati sull’interazione tra prostitute e intermediari”.