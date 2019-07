Pd, la modella di Toscani: “mozione di sfiducia a Salvini”

“Salvini fugge dal Parlamento. Il M5S tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera. Così scopriremo finalmente che cosa dirà Salvini e come voteranno i grillini”. Lo scrive Maria Elena Boschi, la modella del fotografo Oliviero Toscani, su Twitter