Sessismo, Boldrini attacca la Lega: “non avete diritto di parlare”

Dibattito infuocato alla Camera sulle accuse rivolte ad Andrea Romano che – secondo quanto riferito dai deputati di maggioranza- avrebbe tacciato la presidente della Commissione Giustizia Francesca Businarolo di non poter svolgere il suo ruolo perchè incinta. Accuse che Romano respinge seccamente.

Tra gli interventi, quello del leghista Edoardo Ziello che ha tenuto a “condannare con forza le dichiarazioni squallide e sessiste di Romano, che evidenziano la sua condizione e lo qualificano come un bullo istituzionale della peggior specie perchè se la prende con le persone più in difficoltà. Dovrebbe essere licenziato dalla Camera dei Deputati per lesione della dignità” della Camera stessa.