Violenze e vessazioni su minori in casa famiglia gestita da ex brigatista. Reato prescritto

Si chiude per intervenuta prescrizione il processo per maltrattamenti che vedeva imputato l’ex brigatista Flavio Amico, il 61enne che per diversi anni insieme alla moglie ha gestito case famiglia per minori in difficoltà tra i comuni di Fidenza e Salsomaggiore. Amico aveva da tempo un processo in corso presso il tribunale di Parma per una denuncia sporta da un ex operatore di una comunità per bambini e adolescenti che aveva sede a Tabiano Castello.

Secondo le accuse, Flavio Amico tra il 2008 e il 2009 si sarebbe reso responsabile di punizioni violente e vessatorie nei confronti di due ragazzini, poi ritirati dalla struttura dai Servizi sociali di Modena. Alcuni anni fa il 61enne è stato rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione (quest’ultimo reato poi sarebbe stato ricompreso nei maltrattamenti).