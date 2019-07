Non solo i francesi, anche Al Baghdadi sarebbe in Libia

Il sedicente “califfo” dello Stato islamico (Is), Abu Bakr al Baghdadi, ha abbandonato l’Iraq e si troverebbe adesso in Libia: ne è convinto l’ex ministro dell’Interno iracheno e influente membro del Consiglio islamico supremo, Baqir Jabr al Zubaidi. L’esponente sciita iracheno ha spiegato che l’operazione “Volontà di Vittoria” lanciata dalle forze di sicurezza nelle province di Salah Din, Ninive e Al Anbar “ha confermato ciò che avevamo precedentemente scoperto: Al Baghdadi non è in Iraq e secondo le informazioni ricevute si trova in Libia”.

Il numero due del Consiglio islamico supremo dell’Iraq ha rivelato che il leader dell’Is “trasmetterà un discorso dalla Libia per incitare le cellule dormienti in Iraq e in Medio Oriente a compiere operazioni terroristiche”.