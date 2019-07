Congo: Ebola si diffonde vicino al Rwanda, a Goma infettato un pastore

Si sono registrati due “tristi sviluppi” nell’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo. A segnalarli è il direttore generale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un incontro di alto livello per fare il punto sulla situazione: è stato registrato infatti il primo caso di Ebola nella città di Goma, un hub con oltre due milioni di abitanti nella parte orientale dal Paese, vicina al confine con il Rwanda. Un evento che arriva in coincidenza con la morte di due operatori impegnati nella lotta al virus, uccisi nella loro casa di Beni.

A Goma è stato infettato un pastore che aveva viaggiato in autobus da Butembo. “Anche se questo è uno sviluppo molto preoccupante, è uno di quelli che noi e il governo ci aspettavamo e a cui ci eravamo preparati. Circa 3.000 persone sono state vaccinate e il pastore viene curato in un centro gestito da ministero della Salute e Medici senza frontiere”, ha spiegato il Dg Oms.