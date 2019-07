Botte e acqua gelata su convivente e figlia, fermato sudamericano

ANCONA – Schiaffi, calci e acqua gelata sulla convivente e la figlia per motivi di gelosia. È accaduto intorno all’una di notte, tra sabato e domenica, ad Ancona.

Portate in ospedale, la donna ha riportato diverse contusioni e una frattura alla caviglia con prognosi di 40 giorni, mentre la figlia è stata medicata per contusioni guaribili in 7 giorni.

Denunciato, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti su familiari e conviventi e lesioni personali aggravate e trasferito presso la casa circondariale di Montacuto.