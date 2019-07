Scandalo affidi, bimba minacciata con urla e bestemmie per confessare abusi mai subiti

Una realtà difficile da immaginare, degna dei peggiori incubi. Allontanati ingiustamente dai genitori con storie inventate, finti abusi, disegni manipolati a fini sessuali, e ore di sedute di psicoterapia, che servivano solo a fare ai piccoli “il lavaggio del cervello”. E’ quanto emerso dall’inchiesta “Angeli e Demoni” sulla rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi della Val D’Enza, nel Reggiano. Incredibili le storie di Giulia e Roberto, vittime per davvero ma da parte delle nuove famiglie affidatarie.

Giulia, come riporta Il Fatto Quotidiano, è epilettica e, con l’accusa (inventata) che il padre ha abusato di lei, è stata data in affido a due donne. Una di loro, non a caso, in passato ha avuto una relazione sentimentale con la responsabile dei servizi sociali, che è finita ora ai domiciliari. La piccola è stata addirittura minacciata con urla e bestemmie dalle due mamme affinché confessasse gli abusi in realtà mai subiti. Per Giulia vessazioni psicologiche continue, come il divieto di portare i capelli sciolti “per non manifestare la vanità”.