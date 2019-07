Zingaretti: aumenta il consenso per il Pd, facciamo paura

“Il consenso per il Pd è in aumento, e se non ne parlano non è perché siamo deboli ma perché iniziano ad avere paura“.

È quanto rivendica il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso del suo intervento di replica all’Assemblea nazionale del partito.Zingaretti, nel ribadire la “centralità” del Pd, “occasione per cambiare l’Italia e il mondo”, aggiunge: “Non ci facciamo dettare l’agenda, non siamo subalterni alle idee degli altri”, semmai “combattenti per le nostre idee“. ansa