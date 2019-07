Trasportava 20 tonnellate di cocaina: sequestrata nave di JP Morgan

Sulla nave Gayane c’è stato un blitz il 17 giugno da parte agenti degli Stati Uniti e agenti di protezione delle frontiere i quali hanno trovato circa 20 tonnellate di cocaina, per un valore di $ 1,3 miliardi, nascosta in diversi contenitori. La nave aveva navigato da Freeport alle Bahamas e prima di allora era stata a Panama e in Perù dopo aver iniziato il suo viaggio in Cile. La nave era pronta a partire per l’Europa, dopo la fermata degli Stati Uniti.

La nave da $ 90 milioni, che può trasportare circa 10.000 container, rimane ora ancorata al fiume Delaware vicino al porto di Filadelfia e rimarrà lì per un bel po ‘di tempo secondo il Journal. Otto membri dell’equipaggio provenienti da Samoa e Serbia sono stati arrestati. Anche il secondo ufficiale della nave e un altro membro dell’equipaggio sono accusati di essere complici del contrabbando a bordo.

A febbraio, gli agenti doganali hanno sequestrato 1,6 tonnellate di cocaina su un’altra nave MSC, la Carlotta, all’entrata del porto di Newark, nel New Jersey.

www.zerohedge.com

$91 million: The amount of cocaine that was supposed to be on that boat in fictional movie “The Usual Suspects.”

$1.3 billion: The amount of cocaine in this boat. https://t.co/Z539qoDKlo

— Sam Ro 📈 (@SamRo) July 9, 2019