Rimini: migrante insulta anziane al parco e frattura il braccio a una 81enne

Rimini – Una situazione ormai all’ordine del giorno: un parco pubblico, anziani in cerca di un un po’ di frescura che dia tregua alla morsa del caldo che attanaglia le nostre città e, nei paraggi, un extracomunitario molesto e in cerca di guai da procurare a sé e agli altri. E stavolta a subire le conseguenze di un’aggressione violenta arrivata al culmine di insulti e oscenità, è una signora di 81 anni a cui un magrebino ha fratturato un braccio per il semplice fatto di essersi difesa.

Rimini, immigrato africano al parco insulta un gruppo di anziane – Secondo quanto riferito dalle cronache de Il resto del Carlino, l’extracomunitario, forse ubriaco, ha puntato un gruppo di signore anziane che chiacchieravano al parco Fabbri di Rimini. Pur non riuscendo le signore ad individuare il punto esatto da dove partono insulti e improperi, minacce e offese, all’apice dello sdegno e della paura, tentano comunque di difendersi mettendo a tacere lo straniero. Il quale, in risposta alla reazione delle donne, pensa bene di accanirsi su una in particolare e, avvicinatosi quando ormai fuori controllo, e più aggressivo e offensivo che mai, all’“ardire” della richiesta di una di loro, che lo invita ad andar via e a lasciare in pace lei e le sue amiche, si avventa contro l’anziana e la colpisce con un violento pugno sul braccio destro.