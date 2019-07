Presunti fondi russi, M5S: ”siamo preoccupati”

E’ stato iscritto nel registro degli indagati a Milano Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia il cui nome è spuntato nell’inchiesta pubblicata da Buzzfeed su presunti fondi russi alla Lega.

Sul caso intervengono anche fonti M5S: “Cosa ne pensiamo? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. Chiediamo trasparenza“.

“Su questo governo – rimarcano le stesse fonti – non ci deve essere nessuna ombra. Il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà. Noi rispondiamo solo ai cittadini”.