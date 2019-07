Germania: ”servono Paesi volenterosi per distribuzione dei migranti”

“Abbiamo bisogno di una coalizione di volenterosi per concordare un meccanismo di distribuzione vincolante” dei migranti che arrivano in Europa attraverso il Mediterraneo. Sono le parole del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che si esprime così nelle dichiarazioni affidate ai media del gruppo editoriale Redaktionsnetzwerk Deutschland. “Dobbiamo procedere con gli stati membri che sono disposti a ricevere rifugiati, tutti gli altri sono ancora invitati a partecipare“, aggiunge auspicando un meccanismo a livello Ue.

“L’accordo sui salvataggi nel Mediterraneo non può continuare a fallire per lo scontro sulla distribuzione delle persone soccorse, bisogna porre fine a questo blocco”, prosegue Maas. “La soluzione non può prevedere che, ogni volta che una barca fa salire a bordo i migranti, inizi una indegna trattativa sulla vita umana“.