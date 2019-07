Treviso: lezioni di Corano a bastonate, imam picchiava i bambini

Bastonate sulla schiena e sulle gambe. Così un imam di Pieve di Soviglio, alle porte di Treviso, trattava i bambini che non recitavano bene i versetti del Corano. Una tortura indicibile che ha immeditamente fatto scattare l’allarme nelle scuole frequentate dai bimbi. E così una delle insegnanti ha deciso di segnalare le violenze. Come riporta il Gazzettino, l’imam è stato allontanato con il divieto di dimora nella provincia di Treviso.

L’uomo picchiava i bambini con un lungo bastone con la punta triangolare. Al primo errore partivano i primi colpi. Su quanto accaduto è intervenuto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia: “Sono cose che a sentirle raccontare potrebbero perfino non sembrarci vere, da quanto sembrano riportarci in anni oscuri in cui i bambini erano alla mercè del maestro. Invece sono vere ma per fortuna, grazie ai Carabinieri di Vittorio Veneto, per questi piccoli malcapitati l’incubo è finito. Ai militari e alla magistratura inquirente va tutto il nostro ringraziamento per non tenere bassa la guardia contro chiunque non capisca che a casa nostra nessuno può sentirsi al di sopra delle regole”.