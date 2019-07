Ospita una marocchina in casa, 85enne massacrato di botte e rapinato

Legato, massacrato di botte e rapinato da una marocchina: anziano in prognosi riservata. L’uomo, 85 anni, trovato dalla polizia con gli indumenti intrisi di sangue. In questi giorni, personale del Commissariato di P.S. Fidene Serpentara ha eseguito un Fermo di Indiziato di Delitto per tentato omicidio e rapina emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di C. K., classe ‘83, irregolare sul territorio nazionale.

Il pomeriggio del 20 giugno 2019, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in via Val D’Ala dove ha trovato un anziano di anni 85 riverso in terra, legato mani e piedi con del nastro adesivo in stato di semi coscienza, con evidenti ecchimosi e versamenti ematici sia sugli arti superiori sia sul viso, a seguito delle violente percosse subite e con gli indumenti intrisi di sangue. L’uomo è riuscito a fatica a riferire al personale intervenuto che la sera precedente la marocchina, a seguito di una lite, lo aveva immobilizzato e lo aveva picchiato violentemente, anche con l’uso di un bastone, per poi legarlo con del nastro su di una poltrona.