Dl Sicurezza bis, Fico blocca le misure per i poliziotti

I pasti per le forze dell’ordine, gli straordinari per i vigili del fuoco, il vestiario per la polizia di Stato, le assunzioni di personale della polizia locale e la destinazione di immobili pubblici a presìdi di polizia. Tutto bloccato. Gli emendamenti proposti al decreto Sicurezza bis non riescono a oltrepassare il muro eretto dal presidente della Camera Roberto Fico.

A puntare il dito contro il grillino è lo stesso ministro dell’Interno Matteo Salvini (guarda il video) che lo accusa apertamente di non rendere “un buon servizio alle forze dell’ordine e alla sicurezza del Paese” . E, sebbene i ricorsi “salvino” due degli emendamenti in questione, per il Carroccio il “problema politico” resta. Almeno finché non verranno recuperati tutti quanti.