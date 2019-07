Siria: autobomba davanti chiesa di Qamishli, ci sono morti

Condividi

BEIRUT, 11 LUG – Un’esplosione ha colpito una città nella Siria nord-orientale nei pressi di una chiesa ortodossa causando un numero ancora imprecisato di vittime. Lo riferiscono fonti locali secondo cui l’esplosione è stata causata da un’autobomba piazzata vicino alla chiesa della Vergine Maria di Qamishli.

La città è uno dei centri urbani più importanti della regione siriana controllata dalle forze curde sostenute dagli Stati Uniti. (ANSAmed).

BREAKING | About 1 hour ago, a car bomb exploded near the Syriac Orthodox St. Mary Church in #Qamishli (Zalin), Northeast #Syria! Details are not yet known, but we strongly condemn this cowardly attack! May God protect the last #Arameans in this part of our ancient homeland! pic.twitter.com/qWZv9PqOSs

— WCA NGO (@wca_ngo) July 11, 2019