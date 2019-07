Roma: bando per famiglie che accolgono migranti in casa

Doverosa premessa: i fantomatici “fondi UE” non esistono – Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione istituito dall’Unione Europea è costituito dai soldi che l’Italia, contributore netto, regala all’Unione Europea. Una parte di questo denaro ci viene poi restituita con il nome improprio di “Fondi UE”, con l’obbligo spenderla anche in costosi in progetti per i “migranti”.

ROMA, 10 LUG – Un albo delle famiglie disposte ad accogliere rifugiati. Per questo il Campidoglio farà un bando per promuovere concretamente accoglienza e integrazione in città di circa 50 migranti favorendo l’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale, l’accompagnamento alla piena indipendenza per chi esce dalle strutture di accoglienza della capitale.