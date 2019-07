Non riceve permesso di soggiorno, somalo aggredisce poliziotti

Foggia – Un 33enne somalo, Osman Ali Fasal, è stato arrestato dalla polizia di Foggia per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo dopo essere stato all’Ufficio Immigrazione e non aver ricevuto il permesso di soggiorno relativo a una pratica in corso, dopo essere uscito ha cercato di rientrare in Questura armato di pietre, dando spallate alla porta d’ingresso. Non riuscendo ad aprirla, ha minacciato gli agenti di lanciare le pietre che aveva in mano.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo con difficoltà e l’hanno condotto negli uffici per arrestarlo. È stato portato nel carcere di Foggia in attesa del rito per direttissima.