Dietro al buonismo si cela la destrutturazione della civiltà

Condividi

Leggere la Lettera Politica N. 774 del Centro culturale L’Officina a firma di Angelo Riva, non si può non condividere la stessa visione decadente della nostra società privata, giorno dopo giorno, di tutti quei valori basilari che dovrebbero illuminare e guidare il nostro cammino in un mondo purtroppo dominato sempre più spesso da grandi gruppi finanziari col risultato di ridurre l’uomo ad essere asservito alla supremazia del denaro ed a privarlo dell’arricchimento dei sani principi senza i quali è destinato a perdersi dietro ad un’illusoria gratificazione.

Scrive Angelo Riva: “Tra la sceneggiata scientemente imbastita dai padroni del mondo che finanziano le Ong con il caso Sea Watch, e il mese del “pride“, l’anarco-capitalismo appoggiato dalla più becera sinistra globalista ha dato il peggio di sé.

Dietro al buonismo di costoro si cela la destrutturazione della civiltà attraverso la deificazione del capitale, che vuole distruggere le sovranità statali, le democrazie, le costituzioni e financo la famiglia, nucleo originario del vivere civile.