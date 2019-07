Napoli, maxi rissa tra immigrati: tensione altissima al Vasto

Napoli – Ancora tensione alle stelle al Vasto. Poco dopo le 13.00 di oggi un gruppo di extracomunitari ha dato vita all’ennesima maxirissa nei pressi di via Milano, una strada diventata, secondo quanto denunciano gli esasperati residenti, piazza di spaccio e luogo di liti sempre più violente per il possesso del “territorio”.

A darsele di santa ragione un gruppo di circa dieci ragazzi di colore che, stando a quanto raccontano i cittadini, si sono violentemente azzuffati per dividere due soggetti che, per cause sconosciute, dopo un violento alterco verbale sono passati alle vie di fatto.