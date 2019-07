Mediterranea, capitano della Alex indagato: “Per me è una soddisfazione”

Condividi

“Mi sento un uomo felice…”. Il capitano della Alex, Tommaso Stella, 46enne milano, non si cura troppo di essere indagato. Come per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, considera il procedimento penale una sorta di medaglia d’onore. “Anche queste nella vita sono soddisfazioni” , confida al Corriere della Sera.

Nessun mea culpa, dunque, per aver violato le leggi dello Stato italiano e per aver aver portato con la forza una quarantina di immigrati clandestini nel nostro Paese. Tanto che lascia intendere di essere pronto a farlo un’altra volta.