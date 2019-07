‘Angeli e Demoni’, Silvana De Mari: “il sistema è marcio, omertà mafiosa nauseante”

di Silvana De Mari – Nemmeno noi che scriviamo di orchi avremmo potuto immaginare quello che sta succedendo in Italia. Immaginiamo una nazione dove il 99% dei chirurghi siano persone perbene che fanno amputazioni solo perché necessario, perché c’è la gangrena. E ora immaginiamo che in quella nazione c’è un 1% di chirurghi che si divertono ad amputare arti sani, per allenarsi o per denaro o per odio al corpo sano. Possiamo affermare che quella nazione ha un sistema chirurgico completamente marcio.

L’essere umano è potenzialmente feroce. I sistemi sani prevedono che tra i propri componenti possano esistere malvagi e predispongono controlli perché non possa succedere che i malvagi facciano vittime. In Italia questo non è stato fatto col sistema di assistenza ai minori. Tutto il sistema è marcio. Se anche le mele marce fossero 5%, anche fossero solo l’1%, il solo fatto di aver consentito queste mele marce, aver costruito un sistema senza controlli, dimostra che il sistema è marcio.