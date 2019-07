Scandalo procure: Palamara chiede scusa a Mattarella

Si difende, nella memoria difensiva depositata alla Sezione disciplinare del Csm che deve decidere se sospendere il pm Luca Palamara dalle funzioni e dallo stipendio come ha chiesto il Pg della Cassazione, Riccardo Fuzio. L’udienza di oggi è stata rinviata al 9 luglio.

“E’ vero ho partecipato a cene ed incontri in occasione delle nomine ed anche in occasione della futura ed imminente nomina del Procuratore di Roma. Ma l’autonomia della scelta del Csm mai e poi mai l’avrei messa in discussione. Per me sono stati da sempre, cioè dal 2007, solo momenti di libera espressione di idee e di opinioni” scive l’ex presidente dell’Anm nella sua memoria. “Non ho mai barattato la mia funzione. Mai ho ricevuto soldi mai ho ricevuto regali. Non posso rinnegare però un rapporto di amicizia con Centofanti ben risalente ai fatti oggetto di contestazione e maturato anche con frequentazioni istituzionali” spiega.