Palermo: Orlando e Rettore Università manifestano per Carola

Manifestazione di solidarietà oggi a Palermo a sostegno di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata sabato mattina dopo lo sbarco a Lampedusa. In prima fila ci saranno il sindaco Leoluca Orlando, tutta la giunta ma anche il rettore dell’università Fabrizio Micari. L’appuntamento è alle 18 in piazza Verdi. adnkronos

Sea Watch. Pm: “Comandante non ha agito in stato di necessità. Voluto l’impatto con GdF” La manovra di Rackete è stata ritenuta “un atto volontario con i motori laterali che ha provocato lo schiacciamento della motovedetta verso la banchina, condotto con coscienza e volontà“. Il comandante per la procura non era obbligata a entrare nel porto di Lampedusa violando l’alt intimato dalla Guardia di Finanza.