La balla dei migranti riportati nel ‘lager libici’ smentita da Minniti

Ad un anno da questa dichiarazione di Minniti, non è mai giunta alcuna smentita dalle ong immigrofile, come unhcr e onu, che raccontano le favole dei clandestini riportati nei lager libici, che ormai non esistono piu’, come dichiarato dall’ONU stessa.



Queste parole sono l’epitaffio per tutti i “buonisti” immigrazionisti che si stracciano le vesti giustificando atti eversivi unilaterali contrari alle leggi.

