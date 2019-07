Sea Watch, parla un migrante: Carola ha discusso con i libici per portarci in Italia

Condividi



Giorgia Orlandi, inviata di Euronews a Lampedusa, ha parlato con uno dei 42 migranti sbarcati dalla Sea Watch 3 dopo un’odissea di due settimane nel Mediterraneo. Dice di chiamarsi Khadim Diop, ha 24 anni ed è originario del Senegal.

Come sono stati gli ultimi giorni a bordo di Sea Watch? È vero che non avevate molto cibo?



Sì, non c’era molto cibo, solo cuscus. Molte persone stavano male. Non è stato facile, ma questa donna, il capitano Carola Rackete, ci ha dato coraggio, non si è mai arresa e ha tenuto alto il nostro morale. L’unica cosa di cui avevamo paura è di essere rispediti in Libia. Ma lei ci diceva sempre di non preoccuparci, che non saremmo tornati indietro ma che ci avrebbe portato a destinazione. È una brava ragazza, l’Unione europea dovrebbe lodarla. Ha dato tutto, quando sono arrivati i libici per riportarci indietro lei ha resistito. Ci sono state delle discussioni, ma lei si è opposta.