Lagarde (Fmi) nominata per la presidenza della BCE

“Sono molto onorata di essere stato nominato per la presidenza della BCE. In considerazione di quanto sopra, e in consultazione con il Comitato Etico del Consiglio di Amministrazione, ho deciso di dimettermi temporaneamente da Amministratore Delegato del Fondo Monetario durante il periodo di nomina.”

Lo scrive Christine Lagarde su Twitter

Famoso il suo cinismo verso i bambini greci

”Ho piu’ simpatia per i bambini africani che per i figli degli evasori“. Pagate le tasse per il bene dei vostri figli: lo ha mandato a dire ai genitori greci il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde.