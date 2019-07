Genova, nuovo video crollo del ponte

È stato consegnato ai consulenti degli indagati il video della Ferrometal, l’azienda di Campi che ha ripreso da vicino il crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Dalle immagini si vede la sommità della pila 9 che si stacca e a quel punto l’intera struttura (impalcato, piloni e i tiranti) si sarebbe girata su se stessa piegandosi sulle ‘ginocchia’. Il crollo viene preceduto da una forte raffica di vento.

Sia prima che dopo il crollo si vedono alcuni lampi di luce. Quelli dopo il crollo sarebbero provocati, con ogni probabilità, da cavi della linea elettrica tranciati dai detriti. Secondo gli investigatori quel video sarebbe la prova regina che dimostra quale parte della struttura abbia ceduto determinandone il collasso.

Secondo i consulenti tecnici della società Autostrade il video inedito sul crollo del ponte di Genova “non chiarisce le cause del crollo”. Lo afferma la stessa Aspi, sottolineando che viene “mostrata la cinematica del cedimento, ma il video non inquadra tutti i componenti essenziali del ponte”. “I consulenti tecnici della società – si aggiunge – continueranno a collaborare per accertare le cause dell’accaduto”. ansa