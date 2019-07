Bergoglio: messa per i migranti in san Pietro

In occasione del VI anniversario della visita a Lampedusa, lunedì 8 luglio, Papa Francesco celebrerà una Messa per i Migranti, alle ore 11, nella Basilica di San Pietro. A darne l’annuncio il Direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.Parteciperanno alla celebrazione circa 250 persone tra migranti, rifugiati e quanti si sono impegnati per salvare la loro vita.

Alla Messa, presieduta dal Papa all’Altare della Cattedra, prenderanno parte solo le persone invitate dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a cui il Santo Padre ha affidato la cura dell’evento.