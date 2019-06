Migranti, 17 tunisini sbarcano a Lampedusa

ROMA, 30 GIU – Nuovo sbarco di clandestini a Lampedusa: un barchino con a bordo 17 persone, tutti tunisini, è approdato direttamente sull’isola la scorsa notte. I migranti sono stati fatto sbarcare e trasferiti al centro di Contrada Imbriacola.

Come al solito, malgrado la costosa e moderna tecnologia di cui sono fornite, le Forze di Mare non li hanno visti entrare in acque italiane.

