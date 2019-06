Scandalo bimbi in affido, segreteria PD: “Massimo sostegno a sindaco Carletti”

REGGIO EMILIA – “Il procuratore Mescolini ha chiarito in modo evidente che i fatti imputati al sindaco di Bibbiano Andrea Carletti sono contestazioni procedurali ed amministrative relativamente a concessione di spazi e di servizi, che nulla hanno che fare con le accuse relative alle violenze sui minori”.

La segreteria provinciale del Pd, in una nota, appoggia il sindaco di Bibbiano, attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di concorso in abuso d’ufficio e falso ideologico, e aggiunge: “Carletti ha subito un linciaggio mediatico in questi giorni vergognoso, che condanniamo fortemente e gli esprimiamo la massima vicinanza umana e sostegno. Risponderà con serenità e collaborazione da uomo delle istituzioni quale è dei rilievi amministrativi che gli vengono mossi, ma non possiamo accettare quanto sta avvenendo. Il suo nome è stato associato impropriamente ad abusi minorili, minando l’onorabilità della persona e la serenità della sua famiglia da sciacalli senza scrupoli. Andrea Carletti è un amministratore capace, che si è speso per la propria comunità, apprezzato dai suoi cittadini”.