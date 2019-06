Trump a Putin: “non interferire nelle elezioni”

Condividi

Durante un incontro bilaterale avvenuto oggi al vertice G20 Osaka, per prendere in giro i democratici, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato con il suo omologo russo Vladimir dicendogli di non immischiarsi nelle elezioni USA.

US President Donald #Trump jokingly told his Russian counterpart Vladimir #Putin 'don't meddle in the election' during a bilateral meeting at the #G20 Summit in Osaka on Friday.#G20Summit #Trump2020 pic.twitter.com/1mysIYUZ75

— WeThePeople (@WeThePeoplereal) June 28, 2019