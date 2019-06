Partigiani e antifascisti raccolgono soldi per Sea Watch

Gli antifascisti e i buonisti si danno un gran bel da fare per parare i colpi che potrebbero colpire la Sea Watch. Secondo le nuove norme del dl Sicurezza Bis, la ong potrebbe subire una multa che va dai 10mila ai 50mila euro. E così su Facebook è scattata una raccolta fondi per pagare l’eventuale multa e per dare in questo modo un aiuto alla Sea Watch.

In sette ore la Rete nazionale antifascista ha raccolto ben 100mila euro. Ma dietro questa raccolta di fondi c’è una galassia di associazioni antifasciste come ad esempio “Rete Nazionale Antifascista”,“Il Partigiano”, “Padri e Madri della Libertà”. Ovviamente nel messaggio che precede la richiesta di soldi viene esaltata la figura di Carola, la “capitana” di Sea Watch: “Il capitano Carola di Seawatch 3 sta entrando in acque territoriali italiane. Difendiamola. In caso non fosse necessario usare i fondi, questi rimarranno a disposizione di Sea-Watch per la prossima missione”. Insomma i soldi potrebbero anche essere usati per far tornare in mare la nave dopo un eventuale sequestro.