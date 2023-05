Comunali, disastro Pd. Schlein: “soffia un vento di destra”

I risultati del centrosinistra alle elezioni comunali sono state definite da Elly Schlein come “una sconfitta netta”.

Secondo la segretaria del Pd, “il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Sapevamo che sarebbe stato difficile, non si cambia in due mesi e ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente”. Al termine della segreteria nazionale del partito, la Schlein ha aggiunto: “È evidente che da soli non si vince”.

“C’è un campo alternativo da ricostruire”

Elly Schlein ha poi sottolineato la necessità di “ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd. Nei capoluoghi è andata male ed è andata meglio nei comuni medi. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione”.

“Ci rimbocchiamo le maniche”

“Noi continueremo a rimboccarci le maniche e a lavorare con ancora più sforzo per rilanciare, anche in queste ore, sulla nostra proposta sui temi cruciali per il futuro nel Paese”, ha proseguito la leader dem. “Ma questa è una sconfitta e come tale la viviamo, al netto della bella vittoria di Vicenza”.

“Servono alleanze, tutti se ne facciano carico”

Secondo Schlein, è “necessario ricostruire un’alleanza delle forze che si contrappongono alla destra ed è un compito di cui devono farsi carico tutti, non solo il Partito democratico”.

