Eurocamera, comunisti UE dicono no al M5s

Eurocamera, l’ultimo ‘no’ al M5s arriva dai comunisti. Richieste di soccorso inascoltate per il Movimento cinque stelle, che rischia di rimanere tra i non iscritti in Parlamento europeo. Una sorta di “purgatorio” politico, per gli eletti che non riescono a trovare una collocazione nei gruppi già formati o in fase di gestazione all’Eurocamera. L’ultimo rifiuto al corteggiamento pentastellato è arrivato dal Gue/Ngl, formazione di sinistra antagonista che riunisce comunisti e anti-capitalisti sparsi per tutta Europa.

Incompatibili sull’immigrazione

La conferma di quanto si sapeva per via ufficiosa da diverse ore arriva dalle parole di Nikki Sullings, portavoce del gruppo di sinistra all’Eurocamera. “La decisione è già stata presa, il gruppo ha deciso di dire no al Movimento cinque stelle”, ha sentenziato durante una conferenza stampa a Bruxelles senza troppi giri di parole. “Le politiche sulla migrazione appoggiate dal M5s non sono compatibili con noi”, ha aggiunto la Sullings nei giorni delle polemiche sulla Sea Watch.