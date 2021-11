Draghi: “le forze dell’ordine saranno mobilitate in modo totale”

“La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole. Questi provedimenti dicono che vogliamo prevenire per preservare, per conservare, vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi” e “per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati, che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest’anno”.

A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando in conferenza stampa il decreto contenente le nuove misure per contenere la risalita dei contagi di Covid-19, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri.

Forze dell’ordine saranno mobilitate in modo totale

“La convinzione del Cdm è stata che i controlli sono una parte fondamentale – ha spiegato Draghi – Di questo è stata investita la ministra dell’Interno, le forze dell’ordine saranno mobilitate in modo totale. C’è la sensazione che questi controlli vadano rafforzati, c’è tutta una aneddotica sui mancati controlli, bisogna potenziarli. Tutte le forze di sicurezza, i vigili urbani, saranno impiegati con un impianto diverso dal passato”. “Per quanto riguarda i controlli ai valichi – ha aggiunto – quelli non di chi arriva in aereo e cioè di chi viene in macchina è più complicato: faremo controlli a campione”- https://tg24.sky.it

Condividi